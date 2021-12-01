В декабре южноуральцев ожидают метели и морозы

Рассказываем, какой будет погода в первом зимнем месяце в Челябинской области

Последний осенний месяц в Челябинской области был теплее, чем обычно, почти на два градуса. Озеро Тургояк еще практически не замерзло, осадков выпало мало, а теплое начало декабря еще больше уменьшит снежный покров. А каким в этом году будет первый зимний месяц? Синоптики челябинского Гидрометеоцентра назвали климатические особенности декабря в регионе.

«В декабре зима окончательно вступает в свои права. В этом месяце самые короткие дни и самые длинные ночи, наибольшая из зимних месяцев продолжительность выпадения осадков и продолжительность метелей. Средняя температура воздуха равняется −14°C. В теплые годы она повышается до −8°C, в холодные — опускается до −25°C. В течение месяца могут наблюдаться и оттепели, и трескучие морозы»,— рассказали синоптики.

В декабре большая часть осадков выпадает в северной половине области — до 42 миллиметров, в южной половине — до 25 миллиметров. Причем иногда количество осадков может как значительно превышать норму, так и быть в разы ниже ее. Средняя продолжительность выпадения осадков составляет 222 часа. Обычно в первом зимнем месяце дождей не бывает и идет только снег, однако бывают и исключения. Например, как в этом году: в первые дни декабря синоптики прогнозируют снег с дождем.

«В декабре в течение 7—10 дней наблюдаются метели. В отдельные годы число дней с метелью может достигать 13—23 дня, в городе Челябинске — 13 дней. Суммарная продолжительность метелей составляет 40—70 часов, в горных районах — 55—95 часов. Особенно сильные метели наблюдаются при выходе циклонов с Атлантики»,— уточняют синоптики областного Гидрометеоцентра.

В первом зимнем месяце преобладают ветры западного, южного и юго-западного направлений. Средняя скорость ветра по области — 4 метра в секунду, в Челябинске — 3 метра в секунду. При шквалистом усилении ветра максимальный порыв может достигать 24 метров в секунду.

Значительно увеличивается и снежный покров: на открытых участках его высота составляет в среднем 10—20 сантиметров, на защищенных от ветра — до 40 сантиметров. Однако в малоснежные зимы высота снежного покрова может оказаться всего около пяти сантиметров.

Декабрь — месяц, полный волшебства и сюрпризов, поэтому и от погоды можно ожидать чего угодно. Пока же теплолюбивые южноуральцы могут наслаждаться плюсовыми температурами, но не забывать защищаться от сильного ветра.