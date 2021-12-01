В Челябинской области прогнозируют потепление и снег с дождем

Синоптики предупредили южноуральцев о гололедице и сильном ветре

Сегодня, в первый зимний день, в Челябинской области потеплеет до +5°C. Однако синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют снег с дождем, гололедицу и порывистый ветер.

Днем 1 декабря в регионе температура воздуха составит 0, +5°C. Облачно с прояснениями, местами снег с дождем, на дорогах гололедица. Возможно отложение мокрого снега на провода. Ветер южный, юго-восточный от 7 до 12 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду.

В Челябинске воздух прогреется до +3°C. Облачно с прояснением, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный от 7 до 12 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

Региональное ГУ МЧС России по Челябинской области продлило экстренное предупреждение о непогоде и напомнило южноуральцам о том, что при сильном ветре не следует стоять около деревьев и стен домов, смертельно опасно находиться около линий электропередачи. Переждать непогоду лучше в подъезде жилого дома.

