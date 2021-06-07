В Чурилово начали строительство детского сада на 296 мест

В микрорайоне много новостроек и есть потребность в дошкольных учреждениях

В Челябинске идет строительство девяти детских садов. Один из них начали возводить в Чурилово Lake City. В микрорайоне много новостроек, в которых проживают семьи с детьми, поэтому здесь есть необходимость в новых дошкольных учреждениях. О ходе строительных работ главе города на аппаратном совещании рассказал замглавы Челябинска по градостроительству Владимир Шамне.

«Четыре из 9 детсадов контролируются управлением капстроительства. Детский сад на 125 мест на улице Горького — ведутся работы по устройству наружных сетей канализации и водоснабжения, устройству монолитных перекрытий второго этажа. Детсад на 290 мест на улице Гранитной — ведутся работы по устройству оконных конструкций, внутренних сетей, кровельные работы и работы по благоустройству территории. Детсад на 260 мест на улице Хариса Юсупова — завершаются работы по обустройству стен и перекрытий третьего этажа. Детсад на 150 мест в микрорайоне № 54 — ведутся работы по устройству стен здания», — сообщил Владимир Шамне.

Еще пять детских садов возводятся силами застройщиков.

«Так, детсад на 300 мест в микрорайоне № 57 возводит компания „Строй Дом“ — ведутся работы по устройству стен второго этажа здания. Компания „Западный луч“ приступила к строительству детсада на 296 мест в микрорайоне Чурилово Lake City. Ведутся работы по обустройству свайного поля», — доложил замглавы Челябинска по градостроительству.

Еще три детских сада строятся на первых этажах жилых зданий. Это детсады на 75 и 78 мест на северо-западе Челябинска (СК «Легион») и садик на 96 мест по улице Овчинникова (СК «БМ-Групп»).

Глава Челябинска Наталья Котова напомнила, что необходимо синхронизировать работу застройщиков и городских властей по благоустройству территорий рядом со строящимися зданиями, в том числе социальными объектами.

«Совместно с комитетом дорожного хозяйства ведем работу, чтобы к моменту ввода зданий в эксплуатацию были готовы подъездные пути», — ответил Владимир Шамне.

Еще один детский сад в Чурилово (микрорайон Яблочный) появится в следующем году. Этой весной управление капитального строительства администрации Челябинска подвело итоги аукциона на выполнение проектно-изыскательских работ. Его возведут на участке по улице Конструктора Духова между домами 7, 11 и 13. Дошкольное учреждение рассчитано на 150 мест. К проектированию компания должна приступить в конце мая — начале июня.



Также на контроле строительство школы в микрорайоне Академ Риверсайд на 1100 мест. По объекту завершаются фасадные работы, ведутся работы по внутренним сетям, устройству полов, отделочные работы и работы по благоустройству территории. Строительная готовность школы — 84 процента.