В четырех лесничествах Челябинской области ввели карантин из‑за нашествия вредителя

Сибирский шелкопряд паразитировал на площади 119 тысяч гектаров

В Челябинской области ввели карантинный фитосанитарный режим из-за нашествия сибирского шелкопряда в лесах Кыштымского округа. Вредитель поразил площадь 119 тысяч гектаров на территории Уфимского, Егозинского, Карабашского и Кыштымского участковых лесничеств. По сообщению пресс-службы управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, началась работа по уничтожению популяции вредителя.

Сибирский шелкопряд включен в перечень карантинных вредителей. Гусеницы насекомого питаются хвоей. По данным управления Россельхознадзора, режим карантина ввели после изучения состояния территории области и на основании заключений экспертов Челябинского филиала подведомственного Службе ФГБУ «ВНИИЗЖ».

«В ловушках, снятых в участковых лесничествах, расположенных в Кыштымском городском округе, лабораторно подтверждено наличие сибирского шелкопряда»,

— пояснили в пресс-службе управления.

Карантинная фитосанитарная зона установлена на землях лесного фонда в ГКУ «Челябинское управление лесами» ТО «Кыштымское лесничество»:— Карабашское — площадь карантинной фитосанитарной зоны — 36 094 га;— Уфимское — площадь карантинной фитосанитарной зоны — 20 708 га;— Егозинское — площадь карантинной фитосанитарной зоны — 23 441 га;– Кыштымское — площадь карантинной фитосанитарной зоны — 38 762 га.Пока утверждена программа локализации очагов вредителя и уничтожения его популяции.

Кроме того, сибирский шелкопряд распространен в Челябинской области еще в Уйском и Пластовском районах. Здесь карантинные зоны установлены с 2009 и 2011 годы.

Также напомним, на юге Челябинской области в середине июля леса подверглись поражению непарного шелкопряда. Деревья остались без листьев в Верхнеуральском, Пластовском и Чебаркульском лесничествах.