В Челябинской области ввели карантинный фитосанитарный режим из-за нашествия сибирского шелкопряда в лесах Кыштымского округа. Вредитель поразил площадь 119 тысяч гектаров на территории Уфимского, Егозинского, Карабашского и Кыштымского участковых лесничеств. По сообщению пресс-службы управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, началась работа по уничтожению популяции вредителя.
Сибирский шелкопряд включен в перечень карантинных вредителей. Гусеницы насекомого питаются хвоей. По данным управления Россельхознадзора, режим карантина ввели после изучения состояния территории области и на основании заключений экспертов Челябинского филиала подведомственного Службе ФГБУ «ВНИИЗЖ».
«В ловушках, снятых в участковых лесничествах, расположенных в Кыштымском городском округе, лабораторно подтверждено наличие сибирского шелкопряда», — пояснили в пресс-службе управления.
Карантинная фитосанитарная зона установлена на землях лесного фонда в ГКУ «Челябинское управление лесами» ТО «Кыштымское лесничество»:
— Карабашское — площадь карантинной фитосанитарной зоны — 36 094 га;
— Уфимское — площадь карантинной фитосанитарной зоны — 20 708 га;
— Егозинское — площадь карантинной фитосанитарной зоны — 23 441 га;
– Кыштымское — площадь карантинной фитосанитарной зоны — 38 762 га.
Пока утверждена программа локализации очагов вредителя и уничтожения его популяции.
Кроме того, сибирский шелкопряд распространен в Челябинской области еще в Уйском и Пластовском районах. Здесь карантинные зоны установлены с 2009 и 2011 годы.
Также напомним, на юге Челябинской области в середине июля леса подверглись поражению непарного шелкопряда. Деревья остались без листьев в Верхнеуральском, Пластовском и Чебаркульском лесничествах.