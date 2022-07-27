В Челябинской области непарный шелкопряд оставил деревья без листвы

Очаги насекомого-вредителя нашли в Верхнеуральском, Пластовском и Чебаркульском лесничествах

Деревья остались без листьев в Верхнеуральском, Пластовском и Чебаркульском лесничествах в Челябинской области. Там нашли очаги вредителя — гусеницы непарный шелкопряд, сообщили в пресс-службе главного управления лесами.

«Для этого вида вредителя характерны вспышки массового размножения с последующим объеданием лиственных лесов. Борьба должна проводиться против маленьких гусениц (до 5 миллиметров в длину). Гусеницы могут выходить из яйца в конце первой декады мая, но, как правило, массовый выход их начинается в середине мая и может продолжаться до 1 декады июня. Именно этот период считается эффективным для борьбы с вредителем леса», — пояснил исполняющий обязанности начальника Главного управления лесами Юрий Золотухин.

Сейчас специалисты «Рослесозащиты» обследуют территории, чтобы выяснить численность насекомых и площадь их распространения. Осенью примут решение о необходимости уничтожения или подавлению численности очага непарного шелкопряда на весну 2023 года.

Напомним, такая же проблема возникала на юге области в июне прошлого года. Тогда в главном управлении лесами заверили, что угрозы распространения на большие площади насекомого нет.