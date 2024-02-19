Почти до нуля градусов потеплеет в Челябинской области на этой неделе

Существенное повышение температуры ожидается к выходным

На этой неделе в Челябинской области прогнозируют значительные перепады температур. На протяжении нескольких дней температура воздуха будет держаться на отметке −14 градусов, затем начнет повышаться и к воскресенью поднимется до −2 градусов. При этом погода на протяжении всей недели будет преимущественно солнечной. Подробнее — в материале ИА «Первое областное».

«В уральских регионах фон атмосферного давления будет повышенный, поэтому условий для развития снеговых туч не будет, и только в начале периода местами еще пройдет небольшой снег. Днем будет −8…−13°С», — рассказали синоптики центра «Фобос».

В Челябинске, согласно данным погодных сервисов, сегодня будет ясно и около −8 градусов. Во вторник похолодает до −14 градусов и солнечная погода сменится пасмурной. В среду солнце вновь выглянет, но столбики термометров по-прежнему будут показывать −14 градусов. С четверга температура начнет плавно повышаться. В субботу, по предварительным данным, будет около −6 градусов, в воскресенье потеплеет до −2 градусов. Все эти дни будут солнечными. Ветер ожидается слабый.





В отдельных городах и районах Челябинской области температура воздуха может быть как выше, так и ниже этих значений.

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