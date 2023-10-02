В Челябинскую область вернется бабье лето в первую неделю октября

Температура будет выше нормы на 5 градусов

Кажется, бабье лето в очередной раз возвращается в Челябинскую область. По данным синоптиков, на этой неделе в регионе потеплеет до +18…+20 градусов. К выходным в области температура понизится и вернутся дожди. Подробнее о погоде на неделю с 2 по 8 октября рассказали синоптики Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В первые дни октября к уральским регионам с юго-западными ветрами подтянется тепло с европейской территории России. Существенных осадков не ожидается, температура повысится ночью до +2…+7 градусов, днем до 13—18 градусов, что выше нормы на 4—5 градусов», — уточнили синоптики.

К середине недели в регион ворвется очередной атмосферный фронт, который принесет с собой небольшие осадки. Однако, несмотря на дожди, погода сохранится теплой.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», сегодня в Челябинске будет до +17 градусов и солнечно. Во вторник ожидается облачная погода, температура поднимется до +18 градусов. В среду прогнозируют дождь и до +17 градусов. В четверг погода порадует летними +20 градусами и солнцем. В пятницу пройдет дождь, столбики термометров упадут до +13 градусов. В выходные, предварительно, ожидается +11…+16 градусов и небольшие дожди.

Это бабье лето, вероятно, будет последним: на середину октября синоптики прогнозируют в Челябинске первый снег.

Ранее синоптики предсказали Челябинской области теплую зиму. Погодные аномалии ожидаются преимущественно в феврале.