Первый снег в Челябинске прогнозируют к середине октября

Но первая половина месяца еще будет теплой

На 14 октября в Челябинске уже прогнозируют первый снег. Сайт «Гисметео» в прогнозе на октябрь представил данные об осадках. Первая половина месяца ожидается теплой и дождливой, а уже во второй – челябинцев ждут почти две снежные недели.

Судя по данным, в областной центр в начале следующей недели придут дожди. Средняя температура воздуха — +15...+18 градусов, ночная — +8...+10 градусов. Резко похолодает 14 октября: днем прогнозируют всего +2 градуса, а ночью температура воздуха может опуститься до −3. В этот день и последующие два дня ожидают первый снег. Вторая половина октября далее сопровождается похолоданием до минус 3—4 градусов.

На 14 октября прогнозируют первый снег и в Магнитогорске. По данным сайта «Гисметео», осадки накроют всю область.

О краткосрочных прогнозах погоды читайте на нашем сайте. Ежедневные данные синоптиков публикуются в 6:00 и в 18:00. Так, сегодня, 28 сентября, ожидается пасмурная и ветреная погода.