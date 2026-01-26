В Челябинскую область в 2025 году ввезли более 53 тысяч тонн овощей и фруктов

Это самая популярная категория товаров для ввоза

Самым крупным потоком среди грузов, пересекающих границу региона, стала продукция растительного происхождения, сообщила журналисту ИА «Первое областное» Челябинская таможня. В 2025 году в область ввезли более 53 тысяч тонн свежих и переработанных овощей, фруктов и сухофруктов.

Однако на фоне крупных легальных поставок таможенники ежедневно пресекают и попытки незаконного ввоза продуктов питания. С начала 2023 года было возбуждено более 1300 административных дел по этой категории. Чаще всего нарушения фиксируются у физических лиц, прибывающих рейсами из Республики Таджикистан.

Всего за три года Челябинская таможня выявила около 10 тысяч административных правонарушений в различных сферах. По итогам рассмотрения дел на нарушителей наложили штрафы на общую сумму, превышающую 150 миллионов рублей.

Параллельно с ростом товарооборота отмечается и увеличение пассажиропотока через челябинский аэропорт, а также резкий рост количества международных почтовых отправлений. В 2025 году число посылок из-за границы увеличилось на 73%, что связано со снижением беспошлинного лимита для ввоза товаров для личного пользования.