Число посылок из-за границы и пассажиров в аэропорту Челябинска резко выросло

В 2025 году областная таможня оформила 637 международных почтовых отправлений

Челябинская таможня отмечает значительный рост международного почтового и воздушного трафика пассажиров. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе Челябинской таможни.

В 2025 году количество ввозимых посылок увеличилось на 73% по сравнению с предыдущим годом. Такой скачок специалисты связывают со снижением с апреля 2024 года беспошлинного лимита на ввоз товаров для личного пользования с 1000 до 200 евро. Люди чаще заказывают из-за рубежа одежду, обувь, электронику, детские игрушки и автозапчасти.

Одновременно вырос и пассажиропоток через международный сектор челябинского аэропорта. Если в 2023 году таможенный контроль прошли около 183 тысяч человек, то в 2025 году — уже почти 218 тысяч. Основными направлениями прибытия по-прежнему остаются рейсы из Таджикистана, а среди вылетающих популярностью пользуются туристические маршруты в Турцию, Египет и ОАЭ.

На этом фоне работа по выявлению нарушений остается крайне напряженной. Помимо рутинных проверок, таможенникам регулярно приходится сталкиваться с попытками провоза нелегальных грузов. Одна из самых резонансных историй произошла еще в 2014 году, когда в аэропорту задержали группу лиц, пытавшихся контрабандой вывезти трех живых соколов-балобанов, занесенных в Красную книгу. Птиц, напичканных транквилизаторами и завернутых в ткань, с трудом удалось спасти.

В прошлом году оперативность работы таможни помогла пресечь серьезное преступление. В январе 2025-го в посылке из Таиланда, замаскированной под заводское печенье, было обнаружено более 1,4 килограмма сильнодействующего наркотического вещества. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело, которое сейчас рассматривается в суде Москвы.

Всего с начала 2023 года таможня выявила и возбудила почти 10 тысяч дел об административных правонарушениях. Чаще всего нарушения связаны с ввозом продуктов питания, табачных изделий и семян. По итогам рассмотрения дел наложены штрафы на общую сумму более 150 миллионов рублей.