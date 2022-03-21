В Челябинскую область в 2022 году стали завозить меньше заграничных овощей и фруктов

На 30% снизился оборот импортной растительной продукции

В Челябинскую область в 2022 году стали меньше завозить зарубежных овощей и фруктов. С начала года в регион ввезли около 2,9 тысячи тонн растительной продукции. Это на 30% меньше, чем в начале 2021 года. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Челябинской области.



В регион в новом году завезли меньше свежих томатов, капусты, корнеплодов и других овощей из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Ирана и Китая. Такая же ситуация и со всеми зарубежными фруктами, кроме цитрусовых, их в регион привезли в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

При этом в три раза больше завезли сушеных овощей, в 10 раз больше винограда и изюма.

Напомним, что за январь 2022 года Россельхознадзор обнаружил около пятисот тонн зараженных овощей и фруктов, привезенных в регион из-за рубежа.