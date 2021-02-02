Около пятисот тонн зараженных овощей и фруктов завезли в Челябинскую область в январе

Региональное управление Россельхознадзора подвело итоги месяца

Карантинный фитосанитарный контроль выявил 11 случаев поступления продукции, зараженной вредными объектами. Так, в трех партиях киви общей массой 54 тонны, ввезенной из Ирана, обнаружена тутовая щитовка, а в партии хурмы из Азербайджана — японская восковая ложнощитовка. Из Азербайджана завезены и апельсины с калифорнийской щитовкой.

«Продукция, зараженная карантинными видами щитовок, управлением была допущена к реализации, так как обитающий на плодах вредитель опасности для человека не представляет. Отметим, что вред природе может нанести вредитель, обитающий на посадочном материале», — отметили в управлении Россельхознадзора по Челябинской области.

Таким образом фрукты с щитовками отправились на прилавки области.

Также фитосанитарный контроль выявил шесть случаев поступления в Челябинскую область зараженной продовольственной кукурузы, ввезенной из Краснодарского края. Кукуруза была заражена жизнеспособными семенами сорного растения полыннолистной амброзии, общий вес партий составил практически четыреста тонн. Все зараженное зерно кукурузы по предписанию управления было направлено на переработку. Предприятия, получившие такую продукцию, располагают технологиями лишения сорных семян жизнеспособности.