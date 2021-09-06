В Челябинскую область привезли более 72 тысяч доз вакцин от коронавируса

Препараты распределят по медучреждениям региона

В Челябинскую область доставили очередную партию вакцины от COVID-19. Получено 70 тысяч 200 доз «Гам-КОВИД-Вак» и 2340 единиц препарата «КовиВак». Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Челябинская область еженедельно получает партии препарата и в постоянном режиме отправляет заявки в Минздрав РФ на получение новых доз вакцины», — говорится в сообщении.

В будние дни все желающие могут поставить прививку от коронавируса в поликлинике по месту жительства. Записаться можно по телефону регистратуры, единому номеру 122 или через «Госуслуги».

В выходные привиться можно в мобильных пунктах, расположенных в торговых центрах, СНТ, парках и других общественных пространствах.

Напомним, в минувшие выходные такой возможностью воспользовались 1125 южноуральцев.