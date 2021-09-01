В медицинские организации Челябинской области поступили бесплатные вакцины против гриппа: «Совигрипп» — для взрослого населения и четырехкомпонентная вакцина «Ультрикс» для детей и беременных женщин, сообщили в среду, 1 сентября, в региональном Роспотребнадзоре.
Чтобы предупредить массовое распространение гриппа, в 2021 году в регионе привьют не менее 60% жителей. Бесплатно вакцинироваться смогут следующие категории граждан:
— дети в возрасте от 6 месяцев;
— работники медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальных организаций;
— юноши, подлежащие призыву на военную службу;
— студенты;
— беременные женщины;
— южноуральцы старше 60 лет;
— граждане, имеющие хронические заболеваниями.
Остальные граждане могут привиться от гриппа за свой счет, а также на средства работодателя.
Управление Роспотребнадзора по Челябинской области призвало жителей региона заранее позаботиться о своем здоровье и принять активное участие в сезонной вакцинации против гриппа.
Напомним, в прошлом году медики опасались, что жители области могут столкнуться с микс-инфекцией, то есть одновременно заражаться ковидом и гриппом, что осложнит течение обоих заболеваний. Тогда от гриппа привились более половины южноуральцев. Случаев гриппа с осени 2020 года по весну 2021 года в Челябинской области не было.