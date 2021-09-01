Челябинская область получила первую партию вакцин от гриппа

Рассказываем, какие препараты пришли в регион и кого привьют бесплатно

В медицинские организации Челябинской области поступили бесплатные вакцины против гриппа: «Совигрипп» — для взрослого населения и четырехкомпонентная вакцина «Ультрикс» для детей и беременных женщин, сообщили в среду, 1 сентября, в региональном Роспотребнадзоре.

Чтобы предупредить массовое распространение гриппа, в 2021 году в регионе привьют не менее 60% жителей. Бесплатно вакцинироваться смогут следующие категории граждан:

— дети в возрасте от 6 месяцев;

— работники медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальных организаций;

— юноши, подлежащие призыву на военную службу;

— студенты;

— беременные женщины;

— южноуральцы старше 60 лет;

— граждане, имеющие хронические заболеваниями.

Остальные граждане могут привиться от гриппа за свой счет, а также на средства работодателя.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области призвало жителей региона заранее позаботиться о своем здоровье и принять активное участие в сезонной вакцинации против гриппа.

Напомним, в прошлом году медики опасались, что жители области могут столкнуться с микс-инфекцией, то есть одновременно заражаться ковидом и гриппом, что осложнит течение обоих заболеваний. Тогда от гриппа привились более половины южноуральцев. Случаев гриппа с осени 2020 года по весну 2021 года в Челябинской области не было.