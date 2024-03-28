В Челябинской области животные стали чаще кусать людей

И все это — на фоне обостренной ситуации с бешенством

Случаи нападения животных на южноуральцев за последние два года выросли. Так, количество укусов в 2023 году увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 2%, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

Рост нападений продолжается и в новом году. За первые месяцы 2024 года количество нападений животных в регионе уже выросло на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Почти четверть пострадавших являются детьми.

Напомним, что на данный момент ветеринары обеспокоены эпизоотической обстановкой по бешенству. В Челябинске только с начала этого года выявили четыре случая бешенства животных, еще три — в области.

Не смотря на то, что случаев заболевания людей бешенством за прошедшие два года не зарегистрировано, управление Роспотребнадзора советует быть внимательнее. После нападения животного необходимо сразу промыть и обработать рану и обратиться в ближайший травмпункт.