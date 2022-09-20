В Челябинской области завершен прием заявок на второй конкурс губернаторских грантов

Итоги будут объявлены до 1 ноября

Накануне, 19 сентября, в Челябинской области завершился прием заявок на второй конкурс губернаторских грантов. В общей сложности Фонд гражданских инициатив Южного Урала получил 264 заявки, сообщает пресс-служба фонда.

Поданные на конкурс проекты охватывают все 13 грантовых направлений. Самые популярные направления — охрана здоровья, социальная поддержка граждан и поддержка проектов в области просвещения и образования.

«Сейчас специалисты фонда проверяют заявки на соответствие правилам конкурса. Затем проекты южноуральцев оценят независимые эксперты и будет составлен рейтинг заявок», — добавляют в пресс-службе.

Итоги конкурса подведут до 1 ноября. А уже с 15 ноября 2022 года начнется реализация поддержанных проектов.

Всего на поддержку социальных инициатив в регионе направят более 250 млн рублей.

Между тем житель Челябинской области получил грант губернатора на создание площадки для выгула собак. Комплекс для тренировок откроют в Катав-Ивановске.

