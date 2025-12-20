В Челябинской области запустили мультимодальный маршрут до ГЛК «Завьялиха»

Поезд будет курсировать по выходным и праздничным дням

С сегодняшнего дня, 20 декабря, в Челябинской области запускают мультимодальный маршрут до горнолыжного курорта «Завьялиха». Электропоезд «Ласточка» будет следовать до курорта, расположенного в Трехгорном, из Челябинска через Чебаркуль, Миасс и Златоуст, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

На поезде любители активного зимнего отдыха будут добираться до станции Вязовая, далее на курорт их будет доставлять автобус. Из Челябинска поезд отправляется в 06:04, из Чебаркуля — в 07:15, из Миасса — в 07:38, из Златоуста — в 09:03. Прибывать на станцию Вязовая поезд будет в 11:27. Автобус оттуда отправляется в 11:40 и прибывает на курорт в 12:20. Обратно автобус забирает пассажиров в 16:30. Поезд со станции Вязовая отправляется в 17:49.

«Билеты на маршрут продаются полными пакетами услуг, включающими проезд на поезде и автобусе, ски-пасс на 4 часа, прокат, а также завтрак по прибытии на курорт. Можно приобрести пакет без проката»,— рассказали в компании.

Полная стоимость пакета с проездом на поезде зависит от расстояния, которое преодолевает пассажир, а также наличия льгот. Приобрести пакет можно в кассах на вокзалах.

Мультимодальный маршрут будет работать до 15 марта по выходным и праздничным дням.

Напомним, из Челябинска также следует электричка до горнолыжного курорта «Солнечная долина».