Из Челябинска запустили электричку до ГЛК «Солнечная Долина»

Мультимодальный маршрут будет работать по выходным

Сегодня, 29 ноября, заработал мультимодальный маршрут Челябинск — Миасс — горнолыжный курорт «Солнечная долина». Электропоезд будет возить любителей зимних видов спорта по выходным и праздничным дням, сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Из Челябинска поезд отправляется в 8:45. Он прибывает в Миасс, пассажиры пересаживаются в автобус и уже в 10:35 приезжают на ГЛК.

Обратно автобус забирает пассажиров в 16:20 и довозит до вокзала в Миассе. В Челябинск они прибывают в 18:35.

«Перевозки осуществляются электропоездом повышенной комфортности. Вагоны оснащены местами для хранения горнолыжного оборудования»,— уточнили в ЮУЖД.

Купить билет можно в кассах пригородного вокзала Челябинска. В стоимость входит проезд на поезде и автобусе, а также прокат, карта гостя или ски-пасс.

Напомним, первая горнолыжная трасса начала работать на Солнечной долине в начале ноября. 22 ноября открыли вторую трассу, а также запустили новый шестиместный кресельный подъемник.

Ожидается, что предстоящей зимой турпоток в Челябинской области увеличится на 5%.

Ранее ролик о зимнем отдыхе в Челябинской области одержал победу во всероссийском конкурсе.