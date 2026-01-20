В Челябинской области запустили чат‑бот в МАХ для жалоб на уличную рекламу наркотиков

В него можно будет скинуть фото и адрес граффити

В Челябинской области запустили уникальный чат-бот в национальном мессенджере MAX. В него можно будет пожаловаться на уличную рекламу наркотиков. Если вы увидите соответствующую надпись, ее нужно будет сфотографировать, указать адрес и отправить в чат-бот. Информацию обработают, а надпись устранят.

Кроме того, можно будет пожаловаться на ресурсы с подозрительным контентом, отправив на них прямую ссылку, или ознакомиться с профилактическими материалам. Также в боте можно дистанционно записаться к врачу-наркологу ГБУЗ «Челябинская областная клиническая наркологическая больница».

Чтобы найти чат-бот в мессенджере МАХ, в поисковой строке нужно ввести название: stop_graffiti_chel_bot.

Проект разработали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области совместно с министерством информационных технологий, связи и цифрового развития региона. Он уже стал лауреатом III степени (в номинации «Забота о будущем») I национальной премии «Безопасный город».

