В Челябинской области запретили привозить деревья и ветки на сортировку мусора

Растительные отходы могут повредить технику

В Челябинской области на мусоросортировочную станцию не пустили мусоровозы из Магнитогорска. Регоператор не будет принимать машины, груженные ветками, спилами деревьев и другими растительными отходами. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщили в пресс-службе Центра коммунального сервиса.

По словам регоператора, работа с таким мусором не включена в тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Кроме того, ветки и спилы деревьев могут нанести убытки перевозчикам и сортировочным комплексам.

Ствол дерева может привести к поломке механизма прессования, а попадание веток и спилов на конвейерные ленты при сортировке чревато поломкой оборудования.

«В случаях, когда в контейнерах, предназначенных для сбора коммунальных отходов будут обнаруживать ветки, спилы деревьев, ботву от осенней уборки приусадебных участков, будет составляться акт, факт наличия непрофильных отходов будет фиксироваться на фото, а отходы не будут приниматься в цикл обращения вместе с ТКО. Такое правило будет действовать для всех перевозчиков во всех кластерах», — подчеркнули в пресс-службе Центра коммунального сервиса.

Осенью южноуральцы традиционно занимаются уборкой приусадебных участков, дворов, а контейнерные площадки превращаются в несанкционированные свалки. По данным ЦКС, наиболее остро проблема выражена в Магнитогорске.

Жителям напомнили, что в контейнеры можно складывать только твердые коммунальные отходы.

В частном секторе за порядок на контейнерной площадке отвечают местные власти, в многоквартирном жилом фонде — управляющие компании, обслуживающие территорию.

Ранее жители Мебельного поселка Челябинска пожаловались на свалки строительного мусора, бытовых отходов и даже остатков мясного производства. Ситуацию прокомментировали представители Минэкологии региона и Центра коммунального сервиса.