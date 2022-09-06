Жители Советского района Челябинска пожаловались на свалки мусора

Ситуацию прокомментировали в министерстве экологии и ЦКС

Жители поселка Мебельный Советского района Челябинска пожаловались в соцсетях на свалки строительного мусора, бытовых отходов и даже остатков с мясного производства. Все это, по словам очевидцев, привлекает разносчиков заразы — грызунов и птиц. Ситуацию прокомментировали представители Минэкологии региона и Центра коммунального сервиса Челябинска.

«За домом №63 по улице Дарвина, вблизи домов №40 и №44 по улице Мебельной территория завалена бытовыми отходами, строительным мусором, древесно-растительными отходами. Периодически на территории появляются отходы мясного производства, которые растаскивают собаки. Все это создало благоприятную среду для грызунов, голубей и чаек. В мусоре роются и люди», — описал проблему местный житель.

По словам автора, мусор в основном оставляют жители частного сектора и работники находящихся рядом продуктовых магазинов. Проблема свалки же не решается уже много лет, несмотря на обращения в различные инстанции.

«В связи с тем, что многоквартирные дома находятся внутри частного сектора, просим установить контейнерные площадки, для жителей этого частного сектора», — подытожил автор публикации.

На вопрос о контейнерах в комментариях к публикации ответила пресс-службы Минэкологии Челябинской области. Жителям пояснили, что размещение контейнеров и обслуживание площадок — полномочия управляющей компании, либо местных властей.

«Если управляющая организация игнорирует ваши обращения, вы вправе обратиться в органы прокуратуры и Главное управление “Государственная жилищная инспекция Челябинской области” (улица Энгельса, дом № 43, тел. 727-78-88)», — добавили в Минэкологии.

Ситуацию также прокомментировал представитель ЦКС Сергей Пастухов. Он отметил, что на площадке складируется мусор, не относящийся к твердым коммунальным отходам. Это делать запрещено.

«Позаботиться об утилизации должны сами собственники таких отходов. Это либо жители частных подворий, на участках которых образуется подобный растительный мусор, либо компании, участвующие в благоустройстве и озеленении придомовых территорий», — пояснил Сергей Пастухов.

Представитель ЦКС также напомнил, что за несоблюдение требований при обращении с отходами для граждан есть штраф до трех тысяч рублей, а для юридических лиц — до 250 тысяч, либо приостановление деятельности компании на 90 дней.