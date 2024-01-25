В Челябинской области запретили называть детей одной буквой

Родителей призывают подумать перед тем, как давать наследникам вычурные имена

Жители Челябинской области проявляют особую фантазию при выборе имен для детей. Иногда имена настолько сильно отличаются от традиционных, что сотрудникам ЗАГСа приходится уговаривать пап и мам остановиться на другом варианте.

По словам председателя Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмилы Рерих, сотрудники ЗАГСов уже привыкли к тому, что родители упрощают традиционные имена: например, просят записать сына «Филипом» без удвоенной «п» или «Леной» вместо Елены. Против таких вариантов в ЗАГСах не возражают. Даже идут навстречу, когда родители хотят дать необычные имена. Например, в Челябинской области живет девочка по имени Россия, а также мальчики Волк и Медведь.

Но когда родители пытаются дать ребенку имя из одной или двух букв, семья получает отказ в регистрации.

«Когда ребенка, к примеру, хотят назвать буквой И, мы выступаем против и даже судимся с родителями из-за имени. Свою позицию мы мотивируем так: ребенку будет тяжело адаптироваться в обществе, так как по одной букве невозможно определить пол ребенка», — замечает Людмила Рерих.

По словам Рерих, в России запрещено давать детские имена, которые состоят из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, а также символов, которые не являются буквами. Также нельзя давать имена, которые указывают на титул, должность или ранг.

Если придуманное ребенку имя кажется неприемлемым, то родителей просят еще раз обдумать свое решение. Многие соглашаются и выбирают малышу для документов имя попроще, а особенным именем называют ребенка в кругу семьи.

«Стремление дать ребенку оригинальное имя понятно: через малыша родители стремятся проявить себя в социуме. Они закладывают ребенку идею, что тот особенный, уникальный. С таким посланием чадо выходит в общество. Но в обществе больше обычных имен, поэтому малыш может столкнуться с трудностями», — говорит челябинский психолог Юлия Новых.

Ранее в роддоме клиники ЮУГМУ назвали редкие имена, которые жители Челябинска давали своим детям в 2023 году.

