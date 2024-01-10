Челябинцы дали редкие имена рожденным в 2023 году детям

О современных предпочтениях родителей рассказали в роддоме клиники ЮУГМУ

Во время новогодних каникул в роддоме клиники ЮУГМУ появились на свет 39 здоровеньких карапузов, в том числе одна пара двойняшек-девочек. А за весь прошлый год акушеры роддома приняли 2774 ребенка. В пресс-службе клиники назвали самые популярные имена, которые давали детям, а также необычные и почти забытые.

Самыми необычными именами стали Царина, Елисей, Архип и Тея.

Довольно часто встречались имена: Александр и Александра, Арсений, Тимофей, Владимир, Павел. Среди девичьих имен набирают популярность Кира, Вера. Все еще пользуется успехом имя София.

При этом девочек теперь редко называют Натальями, Еленами, Ольгами, Светланами и Иринами, а мальчикам редко дают имена Тимофей, Петр и Роман.