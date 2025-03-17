В Челябинской области закрыли один из пунктов пропуска на границе с Казахстаном

Такие меры предприняты из‑за разлива реки Берсуат

В Челябинской области один из пунктов пропуска на границе с Казахстаном временно закрыли. Из-за разлива реки Берсуат приостановлен пропуск граждан и транспортных средств через приграничный пункт «Мариинский». Об этом сообщили в пресс-службе Росгранстроя.

Гражданам, планирующим пересекать границу между Россией и Казахстаном, рекомендуют использовать альтернативные маршруты. Попасть на территорию страны можно через пункты пропуска «Николаевка», «Комсомольский» и «Бугристое». Они работают круглосуточно.

Ранее ИА «Первое областное» писало, в каких населенных пунктах Челябинской области началось весеннее половодье. Ситуация находится на контроле экстренных служб, региональных ведомств и глав муниципалитетов.