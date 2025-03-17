Ситуация с паводком на Южном Урале находится под контролем экстренных служб

Мониторинг проводится круглосуточно

В Челябинской области из-за потепления начался период весеннего половодья. По всему региону фиксируются подтопления проезжей части и территорий. В пресс-службе МЧС Челябинской области отметили, что ситуацию круглосуточно контролируют экстренные службы.

В реке Камысты-Аят Брединского района поднялся уровень воды. В результате этого была затоплена дорога в поселке Княжеском. Временно на этом участке прекращено движение транспорта. В ведомстве сообщают, что угрозы подтопления жилых домов нет.

Там же поднялся уровень воды и в реке Караганке. Дорога, ведущая в поселки Рыминский и Сосновка, оказалась подтоплена. Введены временные ограничения.

«Данная ситуация имеет циклический характер, повторяется ежегодно в период таяния снега», — отмечает МЧС.

В Варненском районе образовался перелив через насыпную дорогу из-за переполнения реки Нижний Тогузак. Там также введено временное ограничение движения.

В Троицком районе уровень воды поднялся в реке Тогузак. Движение транспорта в одноименный поселок приостановили.

Для мониторинга ситуации задействованы стационарные и 28 временных гидрологических постов, информация с них поступает четыре раза в сутки.

В региональном Миндортрансе сообщили, что после прохождения паводка будет сформирована комиссия для обследования дорог. В случае выявления повреждений будут выполнены работы по их ликвидации.

Ранее ИА «Первое областное» писало, в каких еще населенных пунктах началось весеннее половодье.