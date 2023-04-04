В Челябинской области за сошедший со снегом асфальт спросят с местных глав

Губернатор Алексей Текслер поставил жесткое условие по ремонтам гарантийных дорог

Сразу из нескольких территорий Челябинской области в адрес губернатора Алексея Текслера поступили жалобы местных жителей на новый асфальт, который сошел вместе со снегом. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале. Он потребовал от местных властей немедленно исправлять некачественную работу по гарантии.

«Если главы не спросят с подрядчиков, я спрошу это с них», — подчеркнул Алексей Текслер.

По словам главы региона, он получил от южноуральцев сотни обращений о проблемах с дорогами. Все сигналы были отработаны, составлены списки объектов, требующих ремонта. Областной Миндортранс совместно с муниципалитетами изучают каждую проблемную улицу и при необходимости корректируют планы дорожных ремонтов этого сезона.

Алексей Текслер напомнил, что на этой неделе во всех городах и районах области должны были начаться ямочные ремонты, чтобы дороги были в проезжем состоянии до полной замены покрытия. Губернатор попросил жителей региона писать ему лично, если дыры в асфальте до сих пор не начали латать.

Глава региона подчеркнул, что средства на дорожные ремонты доведены до всех муниципалитетов. На помощь территориям направляется почти половина регионального дорожного фонда.

«Будем и дальше выделять дополнительные деньги муниципалитетам. Но обязательное условие — наличие проектной документации и понятные сроки завершения работ. Очень многое зависит от активности глав», — отметил Алексей Текслер.

Напомним, что на минувшей неделе губернатор проинспектировал проблемные дороги в Челябинске, о которых писали горожане. На некоторых улицах асфальт не пережил зиму и сошел вместе со снегом. С такой же проблемой столкнулись и в Копейске, где большая часть дорог под гарантией с наступлением весны пришла в негодность.