В Ботаническом саду ЧелГУ растет сирень из разных регионов планеты

Кустарники отличаются цветами, запахом и листьями

Венгерская, Амурская, Звягинцева, Мейера, Комарова, Генри — это лишь несколько видов сирени, которые растут в Ботаническом саду Челябинского государственного университета. В эти майские дни здесь особенно ароматно, ведь практически все сорта начинают цвести. Чем отличаются деревья, из каких регионов планеты их привезли, можно ли есть пятилистные цветки сирени и в каком случае можно в прямом смысле слова «угореть» от ее запаха ИА «Первое областное» рассказал научный сотрудник Ботанического сада ЧелГУ Павел Попков.





В мире существует более 2300 видов сирени. В ботаническом саду ЧелГУ растут около десяти видовых таксонов этого ароматного кустарника.

«Существует три центра происхождения сирени: Восточно-Европейский (район Балканского полуострова), Дальний Восток (Китай, Корея, Япония) и Гималайский регион», — отмечает Павел Попков.

Виды сирени отличаются не только цветом, но и формой листа, так называемым «индексом листа».





«Лист сирени сирени обыкновенной, которая наиболее распространена у нас, крупный, овальный, яйцевидно заостренный. У других видов растения лист может быть узкий, вытянутый и не гладкий, а гофрированный», — поясняет научный сотрудник Ботанического сада.

Помимо этого разные виды сирени отличаются по запаху — у некоторых он слабый, не очень выраженный, у других напротив — яркий. Известный многим сиреневый аккорд в парфюмерии — это запах сирени обыкновенной.

Ее кусты, кстати, начинают цвести самыми первыми в начале или середине мая. Цветы остальных видов распускаются во второй половине мая. Продолжительность цветения варьирует от 10 до 25 дней.

В Ботаническом саду есть также редкий экземпляр — сирень Амурская. Это дерево начинает цветение в июне, а заканчивает в июле.

«Практически все виды, растущие на территории Южного Урала морозостойкие. Конечно, есть и теплолюбивые, но в нашем регионе они практически не встречаются», — говорит специалист.





«Растение, украшающее природу»

Также мы спросили у научного сотрудника о насущном: большой ли вред наносят кустарнику люди, собирающие букеты сирени? Ведь теперь за срыв веточек россиянам грозит штраф, доходящий до 500 тысяч рублей.

«Сирень очень хорошо возобновляется, это такой многоствольный кустарник. Если сломать веточку, можно нанести урон лишь какому-то эксклюзивному, более чувствительному сортовому материалу», — говорит Павел Попков.

Эксперт отметил, что осенью с сиренью проводят достаточно грубую обрезку, чтобы она сильнее кустилась.





Пятилистный цветок сирени приносит удачу или отравление?

Большинство популярных сортов имеют махровые цветы, количество лепестков в которых может достигать десяти.

«В классическом же цветке действительно четыре лепестка, пятилепестковые встречаются редко и это действительно можно назвать удачей», — улыбается научный сотрудник.

Поедать цветки, по словам эксперта, затея не лучшая.

«Не многие знают, но на самом деле это растение ядовитое. Не смертельное, конечно, но ядовитое. Оно содержит алкалоид сирингин — сильно действующее вещество, использующееся в медицине, как противолихорадочное средство, обезбаливающее. Оно даже входит в состав мази от ревматизма», — отметил Павел Попков.

Цветы у сирени на вкус горькие, у чувствительных людей могут вызвать слабость. Журналистам Первого областного медиахолдинга удача все-таки улыбнулась, и найти пятилистные цветки получилось. На вкус, и вправду, они горькие и вяжущие.





Навредить может и запах сирени. В ее аромате содержится молекула терпинеола, который действует на человека одурманивающе.

«В нашем Ботаническом саду не такая концентрация сирени. А в главном Ботаническом саду в Москве ее так много, что при одновременном цветении человек может в прямом смысле этого слова угореть», — рассказал научный сотрудник.