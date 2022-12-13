В Челябинской области за год сократилось количество ДТП

На дорогах региона установили и заменили более 1,5 тысячи знаков

В Челябинской области в 2022 году на 3,8% сократилось количество дорожно-транспортных происшествий, число пострадавших в авариях уменьшилось на 12,5%. Об этом стало известно на расширенном заседании коллегии под председательством начальника ГУ МВД по Челябинской области генерала-лейтенанта полиции Михаила Скокова. Участие во встрече принял министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев.

«В рамках национального проекта „Безопасные качественные дороги“ и госпрограммы „Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности Челябинской области“ мы увеличиваем количество автомобильных дорог, соответствующих нормативу. В этом году мы достигнем показателя 53,73% доли региональных дорог, а к 2024 году в планах — достигнуть 55,68%», — доложил Алексей Нечаев.

Определены меры для снижения ДТП: совершенствование системы управления безопасностью дорожного движения; изменение поведения участников дорожного движения с целью безусловного соблюдения норм и правил дорожного движения, повышение защищенности от ДТП и их последствий, прежде всего детей и пешеходов.

В 2022 году только в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» установили и заменили 1574 дорожных знака, 9720 метров барьерного ограждения, 354 метра пешеходных ограждений, 2572 сигнальных столбика, 1,5 километра освещения.

Также обустраиваются остановочные комплексы и пешеходные переходы искусственным освещением, светофорами, знаками.

Напомним, 8 сентября в рамках совещания у президента РФ по ситуации в дорожной отрасли страны прошла церемония открытия расширенного до четырех полос 40-километрового участка федеральной трассы М-5 «Урал», расположенного на подъезде к Екатеринбургу. Владимир Путин наблюдал за церемонией по ВКС, на месте ее провели губернатор Челябинской области Алексей Текслер и руководитель Росавтодора Роман Новиков.

В 2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Челябинской области ремонтируют 66 дорог. Их общая протяженность — более 255 км. Размер финансирования программы — 4,7 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.

