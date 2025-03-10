В Челябинской области за год от гепатита С излечили 1800 человек

Выявить приводящую к раку инфекцию можно во время диспансеризации

В Челябинской области проходит Неделя борьбы с хроническим вирусным гепатитом С. Это опасное заболевание, которое долгое время протекает бессимптомно, но может привести к таким серьезным последствиям, как цирроз и рак печени, сообщает пресс-служба ТФОМС региона.

«Источником заражения может оказаться небезопасная медицинская практика, тату-салон, косметические и маникюрные кабинеты, но только в тех случаях, если инструменты не обрабатываются должным образом. В быту гепатит С не передается. Опасность могут представлять только частицы инфицированной крови, которые остаются на бритвенном станке, маникюрных ножницах. Именно поэтому они должны быть индивидуальными», — говорит главный врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Агеева.

Обнаружить заболевание можно по анализу крови. Жители Челябинской области старше 25 лет могут пройти обследование на гепатит С один раз в 10 лет в рамках диспансеризации. Теперь анализ на антитела к вирусу гепатита С включен в общий анализ крови, что позволит выявлять заболевание у большего числа людей.

Сегодня гепатит С, независимо от стадии заболевания, успешно лечится.

«Эффективность современной противовирусной терапии превышает 95%. В Челябинской области реализуются государственные программы диагностики и лечения гепатита С», — говорит главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ в Уральском федеральном округе Ольга Сагалова.

Только в прошлом году на Южном Урале от гепатита С излечили более 1800 человек.

Ранее медики рассказали, что на Южном Урале половина больных гепатитом С не знают о своем диагнозе.