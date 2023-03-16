На Южном Урале половина больных гепатитом С не знают о своем диагнозе

Между тем инфекцию можно вылечить — быстро и навсегда

Челябинская область находится в первой десятке регионов России по пораженности гепатитом С. Это наследие 90-х годов, когда процветала внутривенная наркомания. К счастью, сегодня гепатит С можно вылечить — быстро и навсегда. Южный Урал остается одним из лидеров по борьбе с этой инфекцией.

«Но провериться на инфекцию я советую всем, кто хотя бы раз употреблял наркотики внутривенно, имел случайные половые связи, делал татуировки и пирсинг в кустарных условиях. И пожилым, которым когда-то делали переливание крови. Гепатит С открыли только в 90-е годы, до этого кровь на такую инфекцию просто не проверяли»,

— говорит врач-инфекционист, главный внештатный инфекционист Минздрава России по Уральскому федеральному округу Ольга Сагалова.

Чаще всего гепатит С выявляют у мужчин в возрасте от 30 до 50 лет.

За деньги анализ на гепатит С можно сделать в любой платной лаборатории. А в поликлинике по месту жительства вообще бесплатно — достаточно обратиться к инфекционисту.

Ольга Сагалова говорит, что около половины зараженных людей даже не знают о своей болезни. О диагнозе люди узнают случайно, когда идут сдавать кровь перед родами, операцией или попадают в стационар. Между тем вирус ведет разрушительную работу и приводит сначала к фиброзу, а потом и к циррозу печени.

«У одних людей цирроз развивается за пять лет, другие живут до старости и умирают по совершенно другой причине. Все непредсказуемо. Поэтому очень важно узнать свой диагноз как можно раньше, пока не развился фиброз, цирроз. Сейчас мы можем избавить человека от вируса, но, увы, не можем восстановить пораженную печень»,

— говорит Ольга Сагалова.

«В центре работают четыре инфекциониста. Они проводят диагностику, назначают лечение и следят за состоянием тех пациентов, которые поставлены на учет. У нас, к примеру, проводят эластометрию на фибросканере. Такое неинвазивное обследование позволяет найти изменения в печени. Раньше для этого приходилось брать биопсию. В апреле мы собираемся открыть дневной стационар»,

— говорит заведующий областным гепатологическим центром Александр Колесников.

На Южном Урале для пациентов с гепатитами В и С с 90-х годов работает областной гепатологический центр. Долгие годы он располагался в Металлургическом районе Челябинска, а в феврале переехал в центр — на улицу Островского, 81.

В наши дни случаев гепатита В выявляют немного. Вирус практически не подвержен мутациям, поэтому от него создали вакцину, которая успешно работает много лет. Между тем вирус гепатита С мутирует постоянно, эффективной вакцины от него нет.

При этом вирус гепатита В селится в ядре клеток — там его не достанут никакие лекарства. Избавиться от гепатита В невозможно. А вирус гепатита С можно убить. За последние шесть лет по миру от гепатита С излечились более 20 млн человек.

«С 2016 года для лечения гепатита С существуют препараты прямого противовирусного действия. Они оказывают влияние на белок вируса и прекращают его размножение. Гепатит С можно вылечить в течение 8-12 недель. В 98-99% процентов случаев человеку хватает одного курса. Остальных ставим на ноги со второй попытки»,

— говорит Ольга Сагалова.

Курс лечения гепатита С для одного человека стоит 240-380 тысяч рублей. Но в Челябинской области необходимые препараты человек получает бесплатно. Мы один из немногих регионов России, где такие лекарства покупают за счет региональной программы борьбы с гепатитом и за счет ОМС. В большинстве регионов РФ есть только один источник финансирования.

«И все же денег нам недостаточно. Ситуация как с дырявым ведром: в него наливают, а из ведра капает. Поэтому региональную программу помощи постоянно расширяют. Так, в 2020 году препараты начали выдавать людям с фиброзом 2 степени и детям от 12 лет. С сентября 2022 года лекарства доступны всем женщинам фертильного возраста. А в 2023 году их начнут получать дети с трех лет»,

— говорит Ольга Сагалова.