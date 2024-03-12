В Челябинской области за 15 лет поголовье косуль выросло почти в три раза

Но эта снежная зима стала слишком рискованной для животных

В Челябинской области высота снега превысила критическую для копытных животных. В лесах и на полях сугробы выросли до 60 см, тогда как для косуль предельная для зимовки высота — 40 см. Грозит ли региону массовая гибель диких копытных, как спасают косуль в условиях сложной зимовки — в материале информагентства «Первое областное».



В Верхнеуральском районе еще в феврале к табуну лошадей прибилась стая косуль. Несколько недель дикие копытные жили рядом с лошадьми, выщипывали из-под пробитого конями наста и глубокого снега жухлую траву. Такое соседство не удивило ни местных пастухов, ни местных жителей, стаи косуль или небольшие группы все чаще стали замечать рядом с маленькими поселками.

«Косулям тяжело пробивать снег, он глубокий. Мало того, днем он тает, ночью подмерзает, они об наст в кровь режут ноги. Мы жеребят-то не выпускаем уже из загонов, даже взрослой лошади тяжело этой зимой искать пропитание», — говорит коневод Сергей.

Его слова подтверждает начальник управления охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания Андрей Питовин. Диким животным приходится сейчас сбиваться в табуны, где взрослые особи пробивают тропы более молодым.

«Нагрузка на животных идет колоссальная. При этом всю зиму министерством экологии, областным обществом охотников и рыболовов, да и другими неравнодушными людьми были организованы кормушки с сеном, зерно, семечки завозили тракторами. Но, конечно, гибель животных в таких условиях зимы — это естественный процесс», — поясняет он.

При этом за 15—17 лет численность косуль на Южном Урале выросла с 32 тысяч особей до 86 тысяч. Это рекордные за последние годы наблюдений показатели. Несмотря на суровые условия выживания, Южный Урал считается благоприятной средой для роста поголовья косуль.





В конце февраля — начале марта самки косуль вынашивают потомство. Беременность наступает еще в сентябре, но природа заложила этим диким животным удивительное свойство — период замирания плода. Если зима будет слишком суровой, то самка может не выносить плод, а если благоприятной — то зародыш продолжит свое развитие.

«Именно сейчас идет важный период сбережения косули. На это влияют два фактора — кормовой и беспокойство. Чем меньше беспокоить животное, тревожить его, тем благополучнее будет протекать беременность», — поясняет инспектор Анненского государственного заказника, специалист охранно-территориального надзора ООПТ Геннадий Московченко.

Он также отметил, что в заказнике идет восстановление популяции копытных животных к показателям 50—40-летней давности, когда в разы было меньше браконьерства