В Челябинской области до 20 выросло число случаев заражения бешенством

Дикие животные стали чаще контактировать с домашними

В первом полугодии 2025 года в Челябинской области зарегистрировано более 20 случаев бешенства животных, сообщает канал МАХ правительства региона. Опасное вирусное заболевание выявляют как у диких животных, так и у домашних питомцев. Это вызывает серьезное беспокойство властей и ветеринарных служб.

Основными причинами всплеска заболеваемости, по данным пресс-службы правительства региона, стали увеличение популяции диких зверей и их активная миграция вблизи людского жилья. Лисы и енотовидные собаки все чаще выходят к людям в поисках пропитания. Опасные встречи происходят на окраинах населенных пунктов, в дачных кооперативах и вблизи мусорных полигонов. Ситуацию усугубляет недостаточный уровень вакцинации домашних животных. Зарегистрированы случаи нападения зараженных диких зверей на домашний скот, а также проявления агрессии по отношению к людям.

Для борьбы с распространением болезни власти региона предпринимают целый ряд мер. Ветеринарные службы проводят вакцинацию домашних и безнадзорных животных, а также усиленно мониторят популяцию диких зверей в лесопарковых зонах и пригородах. В потенциально опасных районах организуют внеплановые проверки соблюдения санитарных норм. Работа ветеринарных пунктов усилена для оперативного выявления и изоляции животных с подозрением на бешенство. Кроме того, в местах, где были зафиксированы случаи заболевания, вводится временное ограничение на выгул собак без поводка и намордника.

Специалисты настоятельно рекомендуют жителям соблюдать осторожность: избегать контактов с бродячими и дикими животными, обязательно вакцинировать своих питомцев и немедленно обращаться за медицинской помощью в случае любого укуса или даже царапины.

Ветеринарная служба Челябинской области анонсировала старт массовой регистрации домашних питомцев. Данные о кошках и собаках, а также об их владельцах будут вноситься в государственную информационную систему. Эта мера станет важным инструментом в контроле за эпидемиологической обстановкой.