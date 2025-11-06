В Челябинской области возьмут на учет домашних собак и кошек

Каждое животное получит «прописку» и электронный чип

Ветеринарная служба Челябинской области готова приступить к массовой регистрации домашних собак и кошек. Данные о питомце и его владельце будут вноситься в государственную систему. Это позволит отслеживать судьбу животных и контролировать эпидситуацию в регионе.

Каким образом наладят учет, Первому областному информагентству рассказала начальник отдела государственного надзора в сфере обращения с животными и ветеринарной безопасности Главного управления ветеринарии Челябинской области Елена Пасюта.

«Обязательная регистрация касается не всех домашних животных, а только собак и кошек. Приказ об этом подписан еще в сентябре, но действовать он начнет с января 2026 года», — говорит Елена Пасюта.

Если семья владеет кошкой или собакой давно, на регистрацию питомца отводят полгода. Если котенка или щенка только-только купили, зарегистрировать его нужно в течение 15 дней.

«Питомца можно не регистрировать, если ему меньше трех месяцев, так как все медицинские манипуляции до этого возраста под запретом, а вам предложат установить животному чип», — замечает Елена Пасюта.

Собакам чип вживляется обязательно, кошкам — лишь по желанию их владельца.

На чипе будет записан уникальный код, по которому при подключении к федеральной системе можно получить информацию о самом животном (возраст, кличка, порода, масть, данные о прививках, особенности здоровья), а также его владельце (фамилия, имя, отчество, данные паспорта, место жительства, цель содержания животинки). Если животное потеряется или, не дай бог, укусит кого-то на улице — найти хозяина будет делом пяти минут.

«Если животное поменяет владельца, необходимо пройти перерегистрацию на другого хозяина, а если питомец умер — снять его с учета. При этом нужно предъявить справку об утилизации трупа, так как по закону все трупы умерших животных сейчас нужно сжигать», — добавляет Елена Пасюта.

Зарегистрировать питомца в системе «ВетИС» — «Хорриот» можно, не дожидаясь 2026 года. Такая работа уже ведется. Для этого нужно обратиться в любое государственное учреждение ветеринарии по месту жительства, то есть ветеринарную станцию или участок, подведомственные Главному управлению ветеринарии Челябинской области, — адреса есть на сайте.

«Сама регистрация проводится бесплатно. За установку чипа придется платить. Это комплексная услуга, которая включает клинический осмотр животного, сканирование на поиск ранее установленных чипов, введение чипа, дезинфекцию. Цену ветеринарные учреждения определяют самостоятельно. На территории Челябинской области разбег цен большой: от 300 до 2000 рублей. При этом стоимость чипа, уже входящая в эту цену, невелика — не больше 150 рублей», — замечает Елена Пасюта.

Для регистрации владелец должен принести с собой личный паспорт, а также ветеринарный паспорт животного, если такой имеется. Желательно, чтобы кошка или собака были привиты от бешенства, а в документе стояла отметка о вакцинации. Питомца, напомним, также придется привести с собой — не удивляйтесь, но его будут фотографировать.

Владельцу также выдадут выписку из реестра о том, что кошка или собака поставлены на учет.

«В будущем владельцев без регистрации будут наказывать. Но пока наказание не установлено. Мы только начали разрабатывать такой документ, но уже отправили предварительные материалы в Законодательное собрание области. Аналогичная работа ведется на уровне Федерации. Не исключаю, что Госдума внесет соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений раньше, чем наша область», — отмечает Елена Пасюта.

Также ведомство прорабатывает проблемы «резиновых» квартир, чтобы определить максимальное число собак и кошек, которых может содержать один владелец.