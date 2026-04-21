В Челябинской области вырос спрос на посуточную аренду домов большими компаниями

Регион вошел в топ‑10 популярных территорий страны

Челябинская область вошла в десятку самых популярных регионов для бронирования посуточного жилья на компанию из пяти и более человек. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе платформы «Авито Путешествия».

В апреле — мае 2026 года количество бронирований посуточного жилья для больших компаний в Челябинской области увеличилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом по стране рост составил 3% год к году, а сегмент загородной недвижимости показал еще более заметную динамику — +9%.

Челябинская область выделяется доступной стоимостью размещения. Посуточная аренда квартиры для большой компании в среднем стоит 4500 рублей за ночь, а загородного дома — 13 200 рублей. Для сравнения средние цены по России: квартира — 7300 рублей за ночь, а загородный дом — 17 000 рублей.

«На большую компанию россияне чаще снимают загородное жилье, чем квартиры. Причем разница постепенно растет. Если в апреле — мае 2025 года „загородку“ на пять и более гостей бронировали в 2,2 раза чаще, то в этом году разница приблизилась к 2,6. Дома, дачи, коттеджи и таунхаусы обычно больше по размеру, поэтому лучше подходят для размещения большего числа людей. Также такие варианты востребованы при путешествиях выходного дня и для проведения праздников»,— отмечает руководитель по развитию сервисов для арендодателей в «Авито Путешествиях» Рауль Салахов.

Бронирование жилья для больших компаний, как правило, оформляется заблаговременно. В среднем по стране туристы занимают и квартиры, и загородные объекты за 39 суток до заезда.

Рост интереса к отдыху большой компанией в Челябинской области подтверждает развитие внутреннего туризма и востребованность региона как направления для семейных и дружеских путешествий.