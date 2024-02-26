В Челябинской области выплаты для подключения дома к газу получат больше жителей

Новый закон примут парламентарии

В Челябинской области выплату 200 тысяч рублей на подключение дома к газу смогут получить больше людей. В комитете по социальной политике ЗСО рассказали об инициативе губернатора Алексея Текслера — будут расширены не только категории получателей, но и условия.

На Южном Урале активно применяют выплаты на установку и приобретение внутридомового газового оборудования. По решению Алексея Текслера расширяются категории получателей субсидии, упрощается порядок получения денег. Растет и сумма выплаты. Так, с введением новой меры поддержки размер выплаты составлял 60 тысяч рублей, затем его постепенно увеличили до 200 тысяч рублей. Такую сумму могут получить семьи участников спецоперации.

На днях в областном комитете по социальной политике ЗСО рассказали, что в скором времени эти деньги смогут получить и семьи военнослужащих Росгвардии, принимавших участие в спецоперации.

«Расширяется направление использования выплаты: средства можно направить и на устройство или переустройство вентиляционных и дымовых каналов», — рассказал председатель комитета Сергей Буяков.

Он также уточнил, что для инвалидов первой группы и членов их семей получение выплаты станет еще проще. Парламентарии исключат критерий нуждаемости в виде доходов.

Ближайшее заседание депутатов Законодательного собрания области состоится 29 февраля.