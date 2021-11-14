В Челябинской области образовалась крупная пробка на федеральной трассе

На Уреньге дежурят ГИБДД и спецтехника

14 ноября на федеральной автодороге М5 «Челябинск — Уфа» замедлилось движение транспорта из-за сломанной на дороге фуры. На перевале Уреньга работает ГИБДД Златоуста и спецтехника, об ИА «Первое Областное» сообщили в диспетчерской службе Дорожного управления «Южный Урал».



Вот, как ситуацию комментируют водители:

«Встали под Златоустом, в Уреньгу не подняться, второй час стоим»

«Кто от Уфы едет в сторону Челябинска, готовьтесь, стоит большая пробка, говорят, из-за аварии, но это не точно»

«До Миасса со стороны Челябинска еще норм, дальше ГИДББ пропускают»

«На Уреньге пробка! Лучше объезжать через Кусу»



Согласно сервису Яндекс. Пробки на участке сейчас затор в семь баллов. Спецтехника оттягивает сломанный грузовик с дороги, чтобы освободить движение.



Напомним, ранее ,14 ноября, на М5 в районе Юрюзани и Златоуста образовалась крупная пробка из-за непогоды.