В Челябинской области временно открыли движение на ремонтируемом участке трассы М-5

Пробку удалось устранить

Сегодня, 19 апреля, на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области открыли движение по свежеотремонтированному участку трассы на 1584 километре в Ашинском районе, сообщили в пресс-службе управления федеральных дорог «Южный Урал».

«Работы велись на обеих полосах картами на участке с 1584-го по 1585-й километр. Объем выполненных работ с устройством верхнего слоя из асфальтобетона на всех картах — 350 квадратных метров»,— рассказали в управлении.

Судя по онлайн-картам, движение на этом участке стабилизировалось: пробок там сейчас нет.

Несмотря на то, что движение запущено, введенное для большегрузов ограничение продолжит действовать с 10:00 до 18:00 в выходные дни.

В понедельник, 21 апреля, работы возобновят на симском участке.