Челябинские врачи помогли женщине с внематочной беременностью родить здорового ребенка

Операцию, уникальную даже по меркам мировой медицины, провели специалисты ЧОКБ

Врачи Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ) совершили настоящее чудо — помогли женщине с внематочной беременностью родить здорового долгожданного ребенка. Плод прикрепился вопреки всем законам биологии и акушерства в брюшной полости 40-летней Олеси Воротововой из Верхнеуральского района. Из-за этого женщина, которая много лет мечтала стать матерью, узнала о своем интересном положении лишь на поздних сроках, когда малышка начала шевелиться. Подробности удивительной истории — в материале Первого областного информационного агентства.



«Узнала о беременности в январе, когда срок был уже около 30 недель. Живот до этого не рос и никаких признаков интересного положения — тошноты или необычного самочувствия — не было. Тест оказался положительным, и в феврале я встала на учет. Даже лежала на сохранении. Но о внематочной беременности узнала на третьем скрининге, и меня экстренно на вертолете доставили в Челябинск. Это было ровно 9 месяцев назад — 16 марта, а 18-го на свет появилась дочь», — рассказала Олеся Воротовова.





Вместе с супругом о детях они мечтали восемь лет. Но стать родителями не получалось, и пара с головой погрузилась в работу. У женщины бизнес в поселке Форштадт. Торгует одеждой. Новость о беременности стала настоящим счастьем для семьи. Муж, мечтавший о дочке, сразу сказал: «Будет Екатерина». Но когда врачи узнали, что ребенок (весом два килограмма и ростом уже 47 сантиметров!) развивается вне матки — был шок. Говорили, что такого вообще не может быть.

«Когда меня отправили в Челябинск, я даже не осознавала, насколько опасным было состояние для меня и ребенка. Когда перед операцией все объяснили, стало страшно. Но я доверилась врачам в Челябинске. Спасибо, что я жива и здорова и с дочкой все хорошо», — говорит Олеся Воротовова.

Развивается малышка в соответствии с возрастом. Уже бегает по дому в ходунках, поет по-своему песни и наводит шорох. Олеся говорит, что жизнь с появлением Екатерины повернулась на 180 градусов. Раньше в доме все было тихо и спокойно, а сейчас хозяйничает маленькое чудо. Причем чудо для всей Челябинской области.





«Звезды так хорошо сошлись, что, открыв брюшную полость, мы увидели не матку, а плодный пузырь. Прозрачный, как лед. Вскрыли его и достали ребенка. За время своей работы я спас более 300 детей, но этот ребенок особенный. Не только для меня, но и для всей Челябинской области. На нас лежала колоссальная ответственность — улыбаться и успокаивать женщину, осознавая все возможные риски. Боялись больше всего кровотечения, чтобы не получилось, что ребенок есть, но нет мамы», — говорит заведующий отделением гинекологии ЧОКБ Павел Ефремов.

Уникальность ситуации состояла в прикреплении плаценты. Она находилась на сосудах, которые питали малый таз и правую ногу Олеси.

«Плодное яйцо умудрилось прикрепиться вне стенки матки и нашло место с хорошим питанием — на сосудах. Ему хватило питания, чтобы беременность успешно развивалась. Но перевязать сосуды мы не могли. Поэтому и объем операции должен был быть минимальным. Нестандартность ситуации заключалась и в том, что в отличие от обычной беременности у плода не было оболочки в виде матки. Поэтому и ощущения женщины были иные. Она действительно не чувствовала, не понимала своего состояния до момента, пока плод уже не стал ребенком. А изначальная ошибочная УЗИ-диагностика тоже была связана с расположением самой беременности», — объяснил Павел Ильич.





Но беременность нашей землячки — это история со счастливым концом. На сегодняшний день это 19-й случай в мире, когда живы и мама, и ребенок, никто не пострадал, и обошлось без осложнений после родов. Об этом уже можно смело говорить, хотя до сих пор за состоянием Олеси пристально следят врачи — после родов плаценту с перевязанной пуповиной они решили не удалять, чтобы сохранить женщине жизнь.

«Самым сложным для нас было решение не оказывать дальнейшую хирургическую помощь после родоразрешения. Взвесив все за и против, оценив плаценту, которая по-особому крепилась вопреки всем законам биологии и законам акушерства, посоветовавшись с коллегами из Москвы и Испании, мы не стали вмешиваться. Возможные осложнения были бы несовместимы с жизнью», — рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи ЧОКБ Илья Бондаревский.

Выписывать Олесю Воротовову врачи тоже не спешили. Впервые взять дочь на руки она смогла лишь 6 мая, после выписки. Специалистам важно было понять, как отреагирует организм на оставленное детское место в ее организме. Но природа сделала подарок. Обследования в динамике показывали, что плацента уменьшается в размере.

Сегодня контрольное исследование на КТ показало, что от двадцатисантиметрового детского места уже осталось только небольшое образование — около двух сантиметров.

Причины возникновения подобных патологий при беременности объяснить сложно. Но случай Олеси Воротововой врачи называют счастливой случайностью.