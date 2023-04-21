В Челябинской области восстановили дорогу к селу, куда отказалась ездить маршрутка

На решение проблемы потребовалось всего два дня

Миндортранс Челябинской области сообщил о восстановлении подъезда к селу Ачликуль (Красноармейский район), куда из-за непроезжего состояния дороги прекратил ездить единственный автобус. Селянам пообещали, что в понедельник, 24 апреля, транспорт возобновит работу в прежнем режиме.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что маршрутное такси № 640, которое раньше курсировало между Челябинском и Ачликулем, с 1 апреля самовольно сократило маршрут до села Алабуга. Жители жаловались, что шестикилометровая дорога к селу в настолько плохом состоянии, что автобус преодолевает это расстояние за 25–30 минут.

В областном Миндортрансе тогда пообещали, что дорогу отремонтируют до 12 мая. Соответствующее задание было дано подрядчику, отвечающему за этот участок.

По последней информации, 20 апреля состоялась выездная комиссия в составе представителей Миндортранса, перевозчика ООО «МегаАвтоТранс» и дорожной организации ООО «Урал-Сервис-Групп». По ее итогам в течение двух дней дорожники проводили грейдирование с добавлением нового материала. Сейчас дорога снова в проезжем состоянии.

«Маршрут № 640 возобновит проезд до села Ачликуль уже с понедельника, 24 апреля, по действующему расписанию», — заверили в министерстве.

Селян оповестят о возвращении автобуса.