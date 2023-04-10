В Челябинской области автобус отказался ездить в деревню из-за плохой дороги

Грунтовку попытались отгрейдировать, но сделали только хуже

В ИА «Первое областное» обратились жители села Ачликуль, куда из-за плохой дороги отказался ездить единственный автобус, связывающий поселение с большой землей. Речь идет о маршрутном такси № 640, которое раньше курсировало между Челябинском и Ачликулем, но с 1 апреля перевозчик самовольно сократил маршрут до села Алабуга. В областном Миндортрансе, куда корреспондент информагентства обратился за комментарием, пообещали привести дорогу в порядок в течение месяца.

Дорожной проблеме Ачликуля много лет. По словам жителей селян, на их обращения приходят отписки, деньги на ремонт дороги из года в год в бюджет не закладываются. Единственное, чего удалось добиться, — дорогу недавно отгрейдировали. Но сделали это настолько некачественно, что дорога к настоящему времени превратилось в стиральную доску с крупными кусками щебенки, которую сгребли с обочин на середину дороги.

«Участок в 6 км маршрутка проезжает за 25-30 минут. Никто уже не говорит об асфальте, пусть отсыпят дресвы. И сделают работу качественно, а не для галочки», — сетуют жители.

В ответ на жалобу жителей Ачликуля в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области пояснили, что подрядчику выдано задание провести профилировку щебеночного покрытия дороги.

«До 12 мая будет выполнена профилировка щебнем с добавлением нового материала. Весь период будут проводиться регламентные работы по содержанию дороги в рамках госконтракта для обеспечения проезда, в том числе межмуниципального общественного транспорта», — заверили в Миндортрансе.

Перевозки от села Алабуга до села Ачликуль пообещали возобновить после приведения дороги в порядок.