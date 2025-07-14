В Челябинской области владельцев участков могут наказать за опасные сорняки

Одно из ядовитых растений — борщевик Сосновского

Россельхознадзор предупреждает об опасности борщевика Сосновского. Его сок вызывает сильные ожоги при контакте с кожей и воздействии ультрафиолета. За первое полугодие 2025 года выявлено 7 тысяч гектаров зараженных сельхозугодий. Борьба с борщевиком включает механические методы (скашивание, вспашка) и обработку гербицидами.

В Челябинской области на полях, которые обрабатываются аграриями, борщевика Сосновского нет и в регионе он не распространен, отмечают в Минсельхозе.

По сообщениям жителей области, очаги опасного сорняка замечены рядом с поселками Кременкуль, Марксист, Кулуево, возле деревни Малиновка.

Статья 10.1 КоАП РФ устанавливает административную ответственность за нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, а также с растениями-сорняками. Влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц — от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Борщевик Сосновского — инвазивный и опасный вид, способный быстро захватывать новые территории и вытеснять местные растения. Его сок вызывает тяжелые ожоги при контакте с кожей. Если вы заметили борщевик на участке или вблизи жилых зон, рекомендуется сообщать об этом местным властям и не пытаться уничтожать растение без средств индивидуальной защиты, сообщает gorsite.ru.

Ранее мы рассказали, что делать при ожоге борщевиком.

Автор: Алиса Шакирова