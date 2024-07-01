Что делать при ожоге борщевиком

И что категорически запрещено, иначе ситуация осложнится

Если вам или вашему ребенку не посчастливилось избежать контакта с борщевиком, сок которого является сильнейшим аллергеном, нужно оказать правильную первую помощь, чтобы снизить вероятность тяжелых последствий.

При попадании сока борщевика на кожные покровы, необходимо:

• убрать сок с кожи с помощью ткани или салфетки промакивающими движениями — растирать нельзя, иначе увеличится пораженный участок;

• создать защиту от солнца для кожи — прикрыть легкой хлопковой тканью часть тела, соприкоснувшуюся с соком;

• находиться в тени, а лучше в помещении, чтобы не подвергаться ультрафиолетовому воздействию;

• скорее промыть пораженную область тепловатой водой с мылом (нужна густая пена).

Важно! Ни в коем случае не берите для обработки ожога спирт, сметану, кефир, масло и прочие «бабушкины средства»!

Последующие 3—4 дня также не следует находиться на солнце.

«Когда через 30—60 минут после контакта с борщевиком возникают неприятные симптомы в виде зуда, жжения, покраснения, отечности, нужно принять антигистаминный препарат, чтобы сократить интенсивность аллергической реакции и степень интоксикации», — сообщают медики.

До того, как на коже появятся волдыри, ее обрабатывают гелем, аэрозолем с наличием пантенола, кремом или мазью от ожога — лечение должно подбираться врачом.

При образовании волдырей ни в коем случае не вскрывайте их, иначе инфицирования и осложнений не избежать. Пузырьки лопнут без вашей помощи, и когда это случится, к пораженному участку должен поступать воздух, а вот всяческого трения нужно избегать. В этот период за травмированной кожей ухаживают при помощи антисептических примочек и антибактериальных мазей.

На заживление может уйти от 14 дней до нескольких месяцев. В течение этого времени можно пользоваться мазями против рубцевания тканей — средство также должен рекомендовать доктор.

Пока на месте ожога будут оставаться темные пигментированные пятна, их нельзя подвергать прямому воздействию солнца.