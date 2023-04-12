Окружить заботой и вниманием каждого ветерана Челябинской области — Алексей Текслер

На Южном Урале началась подготовка к празднованию Дня Победы

78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне готовятся отметить в Челябинской области. Праздничные мероприятия и состояние мемориальных комплексов и памятников обсудили в ходе областного заседания члены регионального правительства и главы муниципалитетов. Губернатор Алексей Текслер поручил окружить каждого ветерана заботой и вниманием.

Местным властям прежде всего необходимо оценить состояние захоронений участников войны и подготовить мемориалы и памятники к предстоящим мероприятиям 9 мая. К этому времени в Челябинской области уже должны быть завершены все субботники.

«Члены семей погибших, труженики тыла, узники фашистских концлагерей, люди, пережившие блокаду Ленинграда, — все, кто сопричастны военному и трудовому подвигу в годы Великой Отечественной войны, должны быть окружены заботой и вниманием, особенно в День Победы», — передает слова губернатора пресс-служба регионального правительства.

Также Алексей Текслер поручил обеспечить достойную праздничную программу.