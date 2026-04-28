В Челябинской области ветераны СВО уже готовы развивать регион

Участники программы «Герои Южного Урала» вскоре завершат обучение

В Челябинской области ветераны специальной военной операции, проходящие обучение в рамках программы «Герои Южного Урала», уже готовы развивать регион. Они занимались с педагогами, слушали лекции, общались с опытными наставниками, проходили стажировки.

«Появление программы „Герои Южного Урала“ воспринимается мной лично как вклад в сохранение наших ценностей и развитие гражданской активности. Особое внимание хочется уделить той роли, которую играет программа в поддержке участников СВО. Многие из них, исполнив долг перед Отечеством, возвращаются домой с наградами и новыми возможностями для продолжения своей карьеры и гражданского служения обществу. Программа крайне важна и своевременна», — отметил первый заместитель главы Карталинского муниципального округа Сергей Сапков.

Первый поток участников выпустится уже 1 июля. После этого регион получит кадровый резерв из подготовленных управленцев.