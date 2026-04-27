Челябинская область подготовила сильную управленческую команду

Скоро пройдет выпуск первого потока программы «Герои Южного Урала»

В Челябинске к выпускному готовятся участники первого потока программы «Герои Южного Урала». В ней участвуют ветераны спецоперации, которые хотят продолжать приносить пользу своей Родине не только на передовой, но и в мирной жизни.

«Программа „Герои Южного Урала“ — своевременная и актуальная инициатива губернатора Алексея Текслера. В этом вопросе глава региона, можно сказать, сыграл на опережение. Уже сейчас возвращаются с фронта участники специальной военной операции, закаленные в настоящих боях. Чтобы сократить дистанцию между властью и героями СВО, во власть, после завершения программы, придут СВОи — по крови и духу. А власть прочувствует, в свою очередь, надежды и чаяния ветеранов. В современных реалиях нельзя быть отдаленными от людей. Кстати, немало чиновников побывало в зоне СВО, либо подписали контракт, либо не раз ездили с гуманитарными конвоями. Это правильная позиция власти», — отметил подполковник, врио начальника УМВД России по городу Челябинску Александр Рябоконь.

Герои уже прошли четыре образовательных модуля, стажировки, общение с опытными наставниками. Обучение завершится 1 июля. После защиты своих проектов и проверки знаний участники получат дипломы государственного образца и станут кадровым резервом для Челябинской области.