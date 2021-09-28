В Челябинской области в рамках Недели туризма открыли историко-экологическую тропу

Новый маршрут появился в селе Веселовка

В Челябинской области состоялась Неделя туризма, в мероприятиях которой приняли участие более 200 человек. Они пообщались с путешественником Олегом Чегодаевым и приняли участие в волонтерской акции по маркировке тропы, сообщает пресс-служба Агентства международного сотрудничества Челябинской области.

Для туроператоров организовали поездку в Верхнеуфалейский городской округ, где расположено озеро Иткуль, Черемшанские никелевые карьеры, скала Большой камень и Чусовские озера. Кузнец Дмитрий Смердов провел для них мастер-класс по ковке гвоздя. Журналистам презентовали новую эко-тропу «Тайны озера» на территории нацпарка «Зюраткуль».

В пятницу, 24 сентября, состоялась областная конференция, где собрались муниципальные специалисты по туризму. Коллеги познакомились с успешными практиками по реализации грантовых проектов и развитию сельского туризма. Вечером прошла встреча с путешественником Олегом Чегодаевым, который стал первым, кто прошел весь Урал с Долгих гор до Константинова Камня по вершинам.

«В субботу состоялось открытие историко-экологической тропы „По местам Емельяна Пугачева“ в селе Веселовка Златоустовского городского округа. Пугачев со своими войсками стоял в Веселовке в июле 1774 года, отсюда потом выдвинулся на Сатку, так что историческая составляющая маршрута очень интересная. Маршрут создается АНО „Уреньга“ на средства грантов Ростуризма и Фонда президентских грантов. Уже оформлена входная группа, аншлаги и указатели, появились скамейки и качели. Летом тропу промаркировали студенты-волонтеры», — сообщили в пресс-службе служба Агентства международного сотрудничества Челябинской области.

Тропу завершат в октябре, когда обустроят смотровую площадку на Второй сопке Уреньги.

В воскресенье более 20 волонтеров из Челябинска, Трехгорного и Юрюзани промаркировали новую тропу на хребет Большая Сука́. А завершилась Неделя туризма пресс-туром в Миасский городской округ, где презентовали два грантовых проекта.