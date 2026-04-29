В Челябинской области в 2026 году улицы с именами героев Победы ждет ремонт

Там восстановят асфальт, переустроят коммуникации, освещение и тротуары



В Челябинске приведут в порядок несколько улиц, названных в честь участников и героев Великой Победы, сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

В ближайшее время начнется строительство новой дороги по улице Клайна — от улицы Александра Шмакова до улицы Бейвеля. Здесь выполнят переустройство инженерных коммуникаций, устройство дождевой канализации и наружного освещения, обустроят тротуары шириной от двух до четырех метров. На пересечении с улицей Бейвеля появятся разметка, дорожные знаки и светофор. Завершить работы планируют к 1 октября 2026 года.

Параллельно отремонтируют улицу Марченко, названную в честь Александра Порфирьевича Марченко — советского танкиста, радиста легендарного танка «Гвардия», входившего в состав 63‑й гвардейской Челябинской добровольческой танковой бригады. Здесь восстановят асфальтобетонное покрытие проезжей части, тротуары и парковки, заменят пучинистые грунты, устроят газоны и технические тротуары, установят дорожные знаки, нанесут разметку термопластиком и обустроят искусственные неровности.

Улица Смирных, носящая имя Героя Советского Союза, капитана, командира батальона Леонида Владимировича Смирных, также будет отремонтирована. Здесь приведут в порядок покрытие проезжей части, парковок и тротуаров, благоустроят территорию с устройством газонов, установят дорожные знаки и нанесут разметку.

Улица Кузнецова — дань памяти легендарному советскому разведчику, Герою Советского Союза Николаю Ивановичу Кузнецову. Здесь восстановят дорожное покрытие и тротуары, обустроят остановки общественного транспорта и элементы водоотведения, отремонтируют подпорную стенку. Особое внимание уделят доступной среде: появятся пандусы, тактильная плитка и противоскользящие покрытия. Также установят дорожные знаки, перильное ограждение и нанесут разметку.

Кроме того, восстановят покрытие на проспекте Победы. Проспект получил свое название 9 мая 1965 года в честь 20‑летия Победы и стал символом вклада Челябинска — Танкограда — в освобождение страны. На участке от улицы 40‑летия Победы до улицы Чайковского восстановят покрытие и нанесут дорожную разметку.

Завершить основные ремонтные работы на этих объектах планируется до конца июля 2026 года.

Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Андрей Ксензов отметил: «Обновление улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны, и дорог, ведущих к памятным местам, — это не только развитие городской инфраструктуры, но и важная часть сохранения исторической памяти. Мы формируем комфортную и безопасную среду, отдавая дань уважения подвигу поколения победителей».

Работы ведут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

