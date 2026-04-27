На Южном Урале отремонтируют дороги к местам отдыха и достопримечательностям

Работы проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

В России в 2026 году более 340 дорожных объектов отремонтируют в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Помимо устранения аварийных участков, стоит задача обеспечить доступ к социальным объектам. Особое внимание уделят дорогам, которые ведут к достопримечательностям.

«Важно, чтобы дороги к местам отдыха и достопримечательностям были комфортными и безопасными. Для этого в рамках нацпроекта „Инфраструктура для жизни“ обновляем маршруты к уникальным природным, архитектурным и историческим местам. Благодаря этой масштабной работе формируются новые туристические маршруты, возобновляются некогда популярные и развиваются существующие», — подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

В Челябинской области в этом сезоне проведут целый ряд важных работ. Продолжится ремонт на трассе Первуха — Меседа — Тюлюк. Запланировано строительство моста через реку Большая Сатка на дороге Сатка — Зюраткуль. Этот объект сделает доступнее национальный парк «Зюраткуль». За год будет отремонтировано и приведено в порядок 700 километров дорожного полотна, а также нанесено более 6500 километров разметки.

Работы на дорогах, ведущих к туристическим маршрутам, сделают путешествия безопаснее, а также позволят развиваться предприятиям малого и среднего бизнеса в этой сфере.