В Челябинской области в 2024 году построят семь новых школ

Они обеспечат почти шесть тысяч учебных мест

Челябинская область продолжает держать лидирующие позиции в рейтинге регионов по числу построенных социальных объектов. Только в 2024 году на Южном Урале введут в эксплуатацию 23 объекта социального назначения, из них семь школ. Они обеспечат современные условия обучения почти для шести тысяч школьников. Об этом информагентству «Первое областное» рассказала первый заместитель министра строительства и инфраструктуры региона Людмила Алпатова.

По данным рейтинга правительства РФ, Челябинск занял второе место по строительству соцобъектов за последние 10 лет. С 2014 года по 2023-й в областном центре построено 71 социально ориентированное здание. Не будет уступать своих позиций город и в году наступившем. По словам первого заместителя министра строительства и инфраструктуры области Людмилы Алпатовой, в этом году в Челябинске достроят детский сад на 140 мест в микрорайоне Парковом, возведут три школы и здание репетиционной базы ансамбля «Танцы Урала».

А во всем регионе сдадут семь новых школ на 5768 мест, кроме трех челябинских по одной школе построят в Магнитогорске, Каслях, в Верхнеуральском и Увельском районах.

Напомним, в Магнитогорске ход строительства нового образовательного центра в конце 2023 года оценил Алексей Текслер.



Кроме школ в области в этом году построят семь спортивных объектов, пять детских садов, техникум в Карабаше и три дома культуры.