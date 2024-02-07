В Челябинской области в 2024 году догазифицируют 16 тысяч домов

В Минстрое региона рассказали о планах на предстоящий сезон

16 тысяч домов в этом году получат возможность бесплатно подвести газ к границам земельных участков. Таков план по догазификации в Челябинской области, сообщает министерство строительства и инфраструктуры региона.

Газораспределительные организации региона уже заключили более 46 тысяч договоров на догазификацию. Это составляет 96 процентов от заявок, поданных потребителями.

Технические возможности подключения голубого топлива созданы для большинства домовладений, которые входят в план-график по догазификации. В рамках программы газ доведен до границ 27 тысяч земельных участков нашей области.

«Обстоятельств, которые мешают нам проводить социальную догазификацию по поручению президента, у нас в регионе нет», — сообщал ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона также подчеркнул, что позволили снять технические ограничения. Это увеличит мощности объектов, а значит — количество подключаемых абонентов к сети. Работы удалось провести в рамках реализации совместной с ПАО «Газпром» программы развития газоснабжения в Челябинской области.



Автор Юлия Нестеренко